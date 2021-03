Vliegtickets voor zomervakantie weer in trek

AMSTERDAM (ANP) - Steeds meer Nederlanders durven weer aan een vliegvakantie te denken in de zomervakantie. Het aantal gekochte vliegtickets voor die periode is flink gestegen de afgelopen twee weken. Dat constateert onlineticketverkoper Vliegtickets.nl. Op 8 maart, de dag waarop de meest recente coronapersconferentie werd gehouden, werden de meeste tickets geboekt op één dag sinds het begin van het jaar.

De populairste bestemmingen zijn tot nu toe Spanje, waaronder het eiland Ibiza, en Portugal. "De stijgende lijn in het aantal boekingen voor de zomervakantie is duidelijk te zien en we verwachten dat die de komende periode door zal zetten," aldus een woordvoerder van Vliegtickets.nl.

Ondertussen staat er voor ruim 600 miljoen euro aan reisvouchers open waarvan het merendeel vóór de zomer vervalt, aldus reiskoepel ANVR en Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Het is op 16 maart precies een jaar geleden dat de overheid reisrestricties afkondigde en mensen daardoor reisvouchers kregen voor hun geannuleerde vakanties. Deze tegoedbonnen moeten na een jaar worden terugbetaald of ingezet worden voor een nieuwe vakantie.

Bij voucherplatform Checkkie.nl verloopt ruim 70 procent van de geregistreerde vouchers voor juni. Dat komt neer op bijna 440 miljoen euro aan vouchers.