Netbeheerder investeert komende jaren miljarden in energienet

ARNHEM (ANP) - Landelijk netbeheerder TenneT schroeft de investeringen in het energienet de komende jaren flink op, vanwege de toename van het aantal aansluitingen door de energietransitie. Daarvoor moet het netwerk "aanzienlijk" worden verbeterd. De komende drie tot vijf jaar investeert TenneT jaarlijks tussen de 5 en 6 miljard euro in de uitbreiding van het net in zowel Nederland als Duitsland. Dat meldt de netbeheerder in het jaarverslag over 2020.

De afgelopen jaren is het aantal aanvragen van nieuwe klanten in Nederland vertienvoudigd, schrijft de netbeheerder. Dat komt veelal door de toename van duurzame energie, zoals zonneparken en windparken. Het aansluiten daarvan moet vaak op landelijke locaties gebeuren waar onvoldoende infrastructuur is. Dat leidt momenteel tot beperkingen in wat het energienet aankan.

Om het extra werk aan te kunnen trekt TenneT meer technisch medewerkers aan. Dit jaar komen er in zowel Nederland als Duitsland 600 banen bij.

TenneT investeerde het afgelopen jaar 3,4 miljard euro in het energienet, naar eigen zeggen een recordbedrag. Daarvan was 1,3 miljard euro voor projecten in Nederland. Naar activiteiten in Duitsland ging 2,1 miljard euro, daar is TenneT de beheerder van een groot deel van het hoogspanningsnet. Er werden 42 grote wind- en zonneprojecten in de twee landen afgerond, en de netbeheerder investeerde in zogeheten elektriciteitssnelwegen in Noord-Nederland en Zeeland en andere verbindingen waarmee stroom getransporteerd kan worden.

De netbeheerder noemt de coronapandemie een "kans" om in te spelen op "groen herstel" en te investeren in duurzaamheid. "Iedereen is zich nu bewust van de klimaatdoelen", licht een woordvoerder toe. Volgens de netbeheerder biedt de Noordzee veel mogelijkheden voor een "internationale hub van groene energie".

TenneT zette in coronajaar 2020 een omzet van 4,5 miljard euro in de boeken. Dat is 9 procent meer dan een jaar eerder. De stijging van het resultaat kwam onder meer door het doorrekenen van de kosten voor de uitbreiding van het stroomnetwerk aan regionale netbeheerders en klanten. De brutowinst dikte aan tot 910 miljoen euro. Daarvan profiteert de Nederlandse staat, die van TenneT 149 miljoen euro aan dividend krijgt.