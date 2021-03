Topbestuurders bezorgd over cyberaanvallen en overregulering

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse topbestuurders maken zich het meest zorgen over cyberaanvallen en overregulering door de overheid. Verder zijn ze optimistisch over zowel de internationale economie in het lopende jaar als over de groei van hun eigen bedrijf. Dat komt naar voren uit onderzoek van accountantskantoor PwC onder Nederlandse topbestuurders.

Cyberaanvallen zijn een groeiende zorg van topbestuurders, omdat steeds meer processen digitaal verlopen. Het is inmiddels een even grote zorg als overregulatie door de overheid, die al jaren op nummer één staat.

Verder staat digitalisering hoog op de agenda als gevolg van de coronacrisis. Ruim een derde van de directeuren wil het budget voor digitalisering aanzienlijk verhogen en bijna een kwart wil de investeringen in cyberveiligheid en digitale privacy verhogen.

Nederlandse bestuurders zijn optimistisch over de internationale economie. Ruim 70 procent gelooft dat de wereldwijde economie in 2021 zal groeien. Ze hebben ook vertrouwen in hun eigen bedrijf; 65 procent van de Nederlandse directeuren denkt dat hun bedrijf zal groeien dit jaar.