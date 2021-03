Helmondse zonneautomaker Lightyear overweegt beursgang

HELMOND (ANP) - De start-up Lightyear uit Helmond, die werkt aan elektrische auto's met geïntegreerde zonnepanelen, overweegt de stap naar de beurs te maken. Dit maakte het in 2016 opgerichte bedrijf bekend na een investeringsronde waarmee 40 miljoen euro is opgehaald.

Lightyear ontwikkelt naar eigen zeggen zeer efficiënte elektrische auto's die ook met behulp van zonne-energie kunnen opladen. In 2019 presenteerde het bedrijf zijn eerste model, de Lightyear One, maar het is nog altijd zoekende naar een partner voor de productie van de auto's. Het bedrijf mikt erop om nog dit jaar de eerste auto's aan klanten te kunnen leveren. Een eventuele beursgang zou Lightyear aan kapitaal voor de ontwikkeling van een tweede model moeten helpen.

Een Zwitserse familie, die Lightyear niet bij naam noemt, leverde bij de jongste investeringsronde de grootste bijdrage. Het bedrijf rekent ook Jaap Korteweg, oprichter van De Vegetarische Slager, en medeoprichter Henri de Jong van hostingprovider Mijndomein tot zijn investeerders en kopers van aanstaande auto's. Vorig jaar sloot Lighyear ook een samenwerking met speciaalchemiebedrijf DSM voor oplossingen voor zonnepanelen op autodaken.