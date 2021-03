ING: grote piek in pinomzet kappers na heropening

Dat van die kappers vergt enige uitleg.



Maandenlang deden pedicures, kappers en andere eenpitters zaken onder de spreuk: "Alleen cash, niet pinnen" en het werkte he!



Thuis op afspraak, gordijnen dicht, een op een, een misschien wel een blijvend nieuw succesvol subsysteem verschoond van enige overheids correcties/ingrijpen.



Die 100% pinbetalingen zoals pre-corona gaat niet meer terugkomen, daar hebben wij de top

macro economen niet voor nodig.



"Cash only" moet juist de komende jaren weer terugkeren, het Duitse model waar >80% van de simpele handelingen zoals boven omschreven contant worden afgetikt, perhaps met een kleine loyaliteits korting.