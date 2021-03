ING: grote piek in pinomzet kappers na heropening

AMSTERDAM (ANP) - Kappers hebben het druk sinds 3 maart. Dat merkt ook ING in de pinomzet. Vorige week mochten kappers na een aantal maanden weer gaan knippen nadat de coronamaatregelen werden versoepeld. De pinomzet in de sector persoonlijke verzorging schoot daardoor omhoog van 75 procent onder normaal, naar 50 procent erboven.

ING merkt verder op dat zowel bestellen en afhalen als winkelen op afspraak een positief effect lijken te hebben op de pinomzetten in de winkelstraat. Zo hebben onder meer sport- en speelgoedwinkels vanaf 10 februari gemiddeld zo'n 40 procent van de normale pinomzet teruggewonnen. Sinds die datum kunnen consumenten bestellingen plaatsen bij winkels en ze daar ook afhalen. De stijging is het sterkst sinds winkelen op afspraak mogelijk is. Dat was vanaf 3 maart.

De waarde van pinbetalingen en geldopnames is sinds de versoepelde coronamaatregelen van 10 februari gestegen van 31 procent onder normaal naar 17 procent onder normaal. De waarde van betalingen via iDeal is volgens ING wat gezakt doordat meer winkels de deuren openen. Toch wordt er nog steeds 57 procent meer via internet gekocht dan normaal.