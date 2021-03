'Chinese autoriteiten leggen ook Tencent aan banden'

PEKING (ANP) - De Chinese marktautoriteit heeft twaalf bedrijven boetes van omgerekend 64.000 euro opgelegd wegens concurrentievervalsing, waaronder techconcerns Baidu en Tencent. Met name voor dat laatste bedrijf zou de relatief kleine geldstraf een opmaat kunnen zijn naar strenger toezicht door financieel toezichthouders in het Aziatische land, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Tencent is groot geworden met social media en onlinevideospellen, maar biedt ook veel financiële diensten aan. Zo is de betalingsdienst WeChat Pay van het bedrijf goed voor 40 procent van alle mobiele betalingen, maar kunnen klanten ook microleningen aangaan binnen de app.

Om die reden zouden de drie belangrijkste Chinese toezichthouders van het financiële systeem willen dat Tencent zijn financiële activiteiten onderbrengt in een apart bedrijf, dat dan meer als bank wordt gereguleerd. Hier zouden alle betaal-, krediet- en verzekeringsactiviteiten in terecht moeten komen.

Chinese autoriteiten willen al langer de opmars van techconcerns in de financiële sector aan banden leggen. De grote beursgang in Hongkong en Shanghai van Ant Financial, een dochteronderneming van Alibaba, ging op het laatste moment niet door wegens bezwaren van toezichthouders. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal zou Ant Financial zich daarvoor willen omvormen tot financiële instelling, waardoor het bedrijf aanzienlijk minder waard zou worden.

Ongecontroleerde kredietverstrekking baart Peking steeds meer zorgen. Premier Li Keqiang zei op het Nationale Volkscongres, de jaarlijkse vergadering van het parlement, dat er meer toezicht moet komen op financiële technologie.