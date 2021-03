Faillissementen in februari op laagste niveau in 30 jaar

quote: Jopieklaploper schreef op 12 maart 2021 10:20:

Dit is wederom een teken van het feit dat lockdowns juist heel goed zijn voor de economie. Iedereen die tegen de corona maatregelen is moet zich schamen. Gelukkig zullen de lockdowns nog vele jaren bij ons blijven (we moeten binnenkort ook de klimaat- en stikstof lockdown invoeren).



De overheid is de enige die de economie kan laten groeien en welvaart kan creëeren. MKB zorgt alleen voor afbraak (zelfverrijking van enkelen ten koste van de rest).

Dit dus! niet iedereen begrijpt de toonzetting maar ik begrijp de situatie die jij omschrijft: de totale waanzin waarin we terecht zijn gekomen.Vanochtend weer eens ff een rondje door de stad gereden, Rokin was leeg, de Dam was schoon aangeveegd, het Damrak moet "gratis parkeren" weer invoeren, de PH kade met De Muur deed troosteloos aan, het Barbizon was afgeplakt met behangpapier.Alles dicht, geen toeristen, geen bewoners(want die wonen daar niet), een jaar lang out of business en niets gaat failliet= Chinese economische groei.Er leven weer kikkertjes in de grachten, er vliegen weer enkele paartjes slechtvalken boven de stad(zie Het Parool), criminaliteit en drugsgebruik zijn volledig ingestort, de politiecellen blijven leeg op ontbreken zakkenrollers en inbrekers.De luchtkwaliteit is met factor 10 verbeterd."Elek nadeel heb ze voordeel"