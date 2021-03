Damrak neemt winst na sterke herstelrally

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs ging vrijdag omlaag onder aanvoering van de technologiebedrijven. Beleggers namen wat winst na het recente sterke koersherstel. De hoop dat de wereldeconomie flink zal aantrekken na de coronacrisis en de nieuwe recordstanden op Wall Street hielden de koersverliezen daarbij beperkt. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden in het rood.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de min op 678,73 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1001,49 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,6 procent.

De markten verwerkten daarnaast berichten dat Washington de Europese Unie heeft geïnformeerd dat ze voorlopig geen in de VS geproduceerde coronavaccins van farmaceut AstraZeneca moet verwachten. De VS gaven eerder al aan dat alle in dat land geproduceerde vaccins in eerste instantie moeten worden gebruikt voor vaccinatie van Amerikanen. Steeds meer Europese landen schorten ondertussen het gebruik van het AstraZeneca-vaccin op vanwege de zorgen over mogelijke bijwerkingen. Het aandeel AstraZeneca daalde 0,3 procent in Londen.

Sterkste daler bij de hoofdbedrijven op het Damrak was techinvesteerder Prosus met een verlies van 4 procent. Het Chinese internetconcern Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, zakte flink in Hongkong door de vrees voor meer toezicht door de Chinese autoriteiten. Fintechbedrijf Adyen en chipconcerns ASMI en ASML volgden met minnen van rond 1,5 procent. Staalproducent ArcelorMittal stond bovenaan met een winst van dik 2 procent.

EssilorLuxottica verliest in Milaan

Bij de kleinere bedrijven klom Sif Holdings 1,8 procent. De funderingsspecialist boekte ondanks een lagere productie in 2020 toch meer winst en gaat weer dividend uitkeren. Beter Bed zakte bijna 8 procent. De beddenverkoper keerde afgelopen jaar terug in de zwarte cijfers, maar passeert desondanks het dividend over 2020.

In Milaan won EssilorLuxottica 0,4 procent. De brillen- en lenzenverkoper zag de omzet in het coronajaar 2020 flink dalen. Door de lockdownmaatregelen waren veel optiekwinkels gesloten en werden er minder brillen en lenzen verkocht. De klap was in de tweede helft van het jaar wel een minder groot dan in de eerste jaarhelft. De eigenaar van zonnebrillenmerk Ray-Ban liet in de cijferupdate verder weinig los over de overname van de Nederlandse branchegenoot GrandVision.

De euro was 1,1944 dollar waard, tegenover 1,1976 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 65,57 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 69,29 dollar per vat.