'Villatax kost gewone huizenbezitters honderden euro's extra'

Als je een huis van boven t miljoen kunt komen kan de villa tax er prima van af. Met die tax kunnen we de starter (direct/indirect) helpen.



Misschien ipv starters subsidie basis beurs weer invoeren,

Starters subsidie komt tot uiting in nog hogere verkoopprijs woning en jaagt de markt verder op.

Invoering basis beurs voorkomt hoge studieschuld en verruimt leencapaciteit jongeren.

(Nu wordt helemaal niets gedaan met t geld dat wordt overgehouden door afschaffen basis beurs)

Hypotheekrente afschaffen. Alle trucjes komen in de zakken van de verkopende partij.

Fictieve overwaarde belasten in box 3.

Huizenbezitters zitten er heel warmpjes bij.

(Bovengenoemden maatregelen gaan mij overigens geld kosten)

En ww naar 1 jaar over 4 jaar prima idee. Is echter of topic. (erger me kapot aan sommige thuiszitters)