Beurzen lijken adempauze te nemen na recente opmars

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op de Europese aandelenbeurzen lijken vrijdag even een adempauze te nemen na het recente sterke koersherstel. De hoop dat de wereldeconomie flink zal aantrekken na de coronacrisis en de nieuwe recordstanden op Wall Street bieden daarbij enige steun aan de beurshandel. De Amsterdamse AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin de laatste handelsdag van de week. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen.

Op het Damrak zal het aandeel ING mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van LBBW schroefden hun aanbeveling voor het financiële concern terug. Ook kwamen funderingsspecialist Sif Holdings en beddenverkoper Beter Bed nog met jaarcijfers. Sif boekte ondanks een lagere productie in 2020 toch meer winst en gaat weer dividend uitkeren. Beter Bed keerde afgelopen jaar terug in de zwarte cijfers, maar passeert desondanks het dividend over 2020.

Het Nederlandse kabinet komt vrijdag waarschijnlijk met een uitbreiding van het steunpakket, die nodig zou zijn nu de lockdown nog langer duurt. Naar verwachting wordt de subsidie voor de vaste lasten verhoogd, en wordt ook de de steunmaatregel verruimd voor mensen van wie het inkomen gedaald is en die door corona noodzakelijke rekeningen niet kunnen betalen.

Onafhankelijkheidsdag

De Amerikaanse president Joe Biden verklaarde dat alle volwassen inwoners van de Verenigde Staten uiterlijk 1 mei in aanmerking moeten komen voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Volgens Biden moet het door vaccinaties en het opvolgen van de coronamaatregelen mogelijk worden om op 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, met een klein aantal vrienden, familie en buurtgenoten samen te komen.

Persbureau Reuters meldde daarnaast dat Washington de Europese Unie heeft geïnformeerd dat ze voorlopig geen in de VS geproduceerde coronavaccins van farmaceut AstraZeneca moet verwachten. De VS gaven eerder al aan dat alle in dat land geproduceerde vaccins in eerste instantie moeten worden gebruikt voor vaccinatie van Amerikanen. Steeds meer Europese landen schorten ondertussen het gebruik van het AstraZeneca-vaccin op vanwege de zorgen over mogelijke bijwerkingen.

De euro was 1,1948 dollar waard, tegenover 1,1976 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 65,55 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 69,20 dollar per vat.