Ray-Ban-eigenaar boekt stuk minder omzet in coronajaar

CHARENTON-LE-PONT (ANP) - De omzet van brillen- en lenzenverkoper EssilorLuxottica is in coronajaar 2020 flink gedaald. Door de lockdownmaatregelen waren veel optiekwinkels gesloten en werden er veel minder brillen en lenzen verkocht. De klap was in de tweede helft van het jaar wel een stuk minder groot dan in de eerste jaarhelft voor het moederbedrijf van onder meer zonnebrillenmerk Ray-Ban en sportbrillenmerk Oakley.

Het Frans-Italiaanse bedrijf hoopt in het tweede kwartaal van 2021 terug te keren naar verkoopcijfers van voor de coronacrisis. "Het positieve momentum is al zichtbaar in Azië en we hopen dat de situatie in andere regio's normaliseert naarmate vaccins wijder worden verspreid", aldus Essilor.

Over het hele jaar daalde de omzet van EssilorLuxottica met 17 procent naar 14,4 miljard euro. Daarop werd een nettowinst geboekt van 149 miljoen euro, tegen bijna 1,2 miljard euro een jaar eerder.

EssilorLuxottica laat in de cijferupdate weinig los over de overname van de Nederlandse branchegenoot GrandVision. Het laat alleen weten afgelopen 22 miljoen euro te hebben uitgegeven aan fusie- en overnamekosten en die kosten hadden voor het grootste deel te maken met de overname van GrandVision.

De overname van het moederbedrijf van brillenketens Pearle en Eye Wish wordt mogelijk al deze maand goedgekeurd. De Europese Commissie is tevreden met de concessies die EssilorLuxottica en GrandVision hebben geboden. Dat schreef persbureau Bloomberg eerder deze week op basis van ingewijden.