CBS: uitstootdoelstelling bijna gehaald door coronacrisis

quote: Meerpoen.nl schreef op 12 maart 2021 07:59:

Als we nu ook nog de stook van hout verbieden dan krijgen we pas echt een schone lucht # fijnstof

Als we nu ook nog de stook van hout verbieden dan krijgen we pas echt een schone lucht # fijnstof

1) niet te handhaven2) het gaat hier om niet fossiele brandstof dus voor CO2 is dit een minder groot probleem (bio massa verhaal).Het helpt uiteraard wel tegen fijnstof maar daar is heel veel te behalen door houtkachels te vernieuwen (de nieuwe modellen hebben bijv. nabranders) en uiteraard met droog hout stoken.Je moet daarom bewustwording crieeren maar niet verbieden. Gun mensen ook nog wat plezier zou ik zeggen. De huidige maatschappij is mij teveel geeint op verbieden ipv intrinsiek motiveren (discussies vuurwerkverbod, verbod op houtverbranding etc.)edit: waar ik overigens echt niets van snap is dat je tegenwoordig nog gewoon bruinkool kan kopen in (NL!) winkels.