AMSTERDAM (AFN) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zijn rentetarieven te midden van de coronacrisis ongemoeid gelaten omdat het voor de centrale bank momenteel toch niet mogelijk is om de financiële markten echt vertrouwen te geven. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) laten weten in televisieprogramma Nieuwsuur.

"Monetair beleid werkt vaak via het terugbrengen van vertrouwen", aldus Knot die als Nederlands centralebankhoofd ook aan de tafel zit bij de ECB in Frankfurt. "Zolang het virus niet onder controle is kunnen ook wij geen vertrouwen terugbrengen naar de markten en dan is het beter dat we dit soort ammunitie bewaren tot het moment dat we dat wel weer kunnen." Knot wees er ook op dat centralebankiers geen virologen zijn.

De ECB koos er donderdag voor om de economische pijn van het nieuwe coronavirus te verzachten met een ruimer opkoopprogramma van obligaties en meer goedkope leningen aan banken, om zo de toegang tot krediet op peil te houden. Beleggers reageerden teleurgesteld op het pakket aan maatregelen omdat zij gehoopt hadden op een renteverlaging. Mede door die teleurstelling beleefden de aandelenbeurzen donderdag hun slechtste dag sinds de beurscrash op Black Monday in 1987. Andere centrale banken, waaronder de Bank of England, gingen afgelopen dagen wel over tot een renteverlaging.

Knot wilde tijdens de uitzending geen precieze inschatting geven van de schade van de virusuitbraak voor de economie. Dat is volgens hem nog erg lastig in te schatten. Wel heeft Knot het idee dat de financiële sector er nog altijd "robuust" voor staat. De DNB-preses benadrukte dat banken afgelopen jaren "precies voor dit soort periodes" buffers hebben opgebouwd.