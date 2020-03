'Russische oliebedrijven kunnen Saudische prijzenslag aan'

Hebben ze jaren een organisatie die is ingericht op een winst van +/-30 dollar per vat. En nu kunnen ze ineens genoeg nemen met 2 dollar winst. Geloof je het zelf. Maar even wat anders. Wat een enorme ratten die Russen en Arabieren dat ze precies in tijden van een virusuitbraak even een olieprijzen oorlog gaan spelen. Ik snap dat dit een mooi moment is voor beide partijen, maar dit over de rug van miljarden mensen gaat toch even wat te ver. China, VS en Europa zouden nu een vuist moeten maken tegen dit soort praktijken. Gaan jullie lekker elkaar ... opmeten, dan kopen wij jullie olie niet meer en komen jullie maar terug aan de tafel als er een akkoord is. Maar dan wel van rond de 50 dollar.