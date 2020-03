Topman KLM: we zitten in een serieuze crisis

Heel bijzonder om als het ff minder gaat en er een financiële uitdaging ontstaat, dat je de echte crisis -de doden en de zieken in Italië en straks in heel Europa- niet benoemd. Geld in de eigen toko is belangrijker blijkbaar.



Je kan ook zeggen we ondervinden ernstige hinder in de bedrijfsvoering naar aanleiding van de crisis die ontstaan is. Is sympathieker.