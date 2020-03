NSE verwerft grond in Brazilië voor aanleg zonnepark

Gepubliceerd op | Views: 479 | Onderwerpen: Brazilië

AMERSFOORT (AFN) - New Sources Energy (NSE) heeft een perceel grond van circa 750 hectare gekocht in de buurt van de Braziliaanse stad Fortaleza. Volgens de onderneming zal hier een grootschalig zonnepark aangelegd worden. Dat zou in Brazilië erg interessant zijn, gezien de maatregelen die de Braziliaanse regering heeft genomen op het gebied van belasting- en pensioenhervormingen om de economie te helpen herstellen.

De koopsom van het perceel bedraagt circa 2 miljoen euro en wordt verrekend met de stortingsplicht die de verkoper van de grond heeft op nieuw uit te geven niet verhandelbare aandelen A. Dit betreft zo'n 16,1 miljoen aandelen A in NSE tegen een uitgiftekoers van 0,12 euro. Naast de koopsom voor de grond zal NSE een reservering maken van 1 miljoen euro voor alle bijkomende kosten in verband met de transactie.

NSE is de overeenkomst aangegaan onder opschortende en ontbindende voorwaarden. Dit betekent dat het nog uit te voeren boekenonderzoek naar het perceel eerst naar tevredenheid moet worden afgerond. Ook moeten de aandeelhouders van NSE nog instemmen met de deal.

De beurshuls die al een tijd op zoek is naar nieuwe bedrijfsactiviteiten, kwam donderdag ook met zijn jaarcijfers. NSE boekte afgelopen boekjaar een negatief bedrijfsresultaat van 315.000 euro, tegen een bedrijfsverlies van 245.000 euro een jaar eerder. Gecorrigeerd voor eenmalige lasten was het resultaat 290.000 euro negatief. Het eigen vermogen is afgelopen boekjaar wel toegenomen, met 653.000 euro. Daardoor was het vermogen eind vorig jaar positief.