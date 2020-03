Een na grootste dagverlies ooit voor beursindex AEX

Gepubliceerd op | Views: 4.875

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De hoofdindex op de Amsterdamse beurs sloot donderdag met zijn op een na grootste dagverlies ooit. De zogeheten AEX kelderde 10,8 procent vanwege alle onrust rond het nieuwe coronavirus. Op de handelsvloeren heerste paniek nadat de Verenigde Staten een inreisverbod voor Europeanen hadden afgekondigd. Daarnaast reageerden beleggers teleurgesteld op de steunmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX-index sloot op 432,10 punten. Tijdens de handelsdag werd tijdelijk een min van meer dan 11 procent genoteerd. Het grootste dagverlies stamt nog altijd uit 1987. Op "Zwarte Maandag" 19 oktober 1987 raakte de AEX 12 procent kwijt. Ook elders in Europa gingen de graadmeters hard omlaag. Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot meer dan 12 procent. De beurs in Milaan zakte bijna 17 procent. De Amsterdamse MidKap raakte daarnaast 13 procent kwijt op 621,44 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan al het vliegverkeer van Europa naar de VS vanaf vrijdag middernacht (lokale tijd) op te schorten voor een periode van dertig dagen. Met de maatregel wil Trump de verdere verspreiding van het coronavirus in de VS tegengaan. Daarnaast kwam de ECB met zijn eerste grote pakket aan maatregelen om de economische schade van de virusuitbraak binnen de perken te houden. Maar volgens economen hadden beleggers op een krachtiger ingrijpen gehoopt.

Dieprood

Alle 25 fondsen in de AEX eindigden diep in het rood. Financiële fondsen als ING, ABN AMRO en verzekeraar Aegon behoorden tot de grootste verliezers met minnen tot 21,6 procent. Ook winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield zakte 21,6 procent. Tankopslagbedrijf Vopak, dat 4,8 procent daalde, liet de kleinste koersval zien. Grootste daler bij de middelgrote fondsen was bodemonderzoeker Fugro, met een min van bijna 26 procent.

Ook Air France-KLM moest het weer flink ontgelden. De luchtvaartcombinatie liet weten de impact van het reisverbod te bestuderen en daalde een kleine 13 procent. Branchegenoten als Lufthansa en British Airways-moeder IAG zakten elders in Europa tot bijna 16 procent. Het noodlijdende Norwegian Air zag in Oslo ruim 22 procent aan beurswaarde in rook opgaan.

Ook de koers van de euro en de olieprijzen gingen hard omlaag. De euro was nog 1,1116 dollar waard, tegen 1,1410 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 6 procent in prijs tot 30,98 dollar. Brentolie werd 8,4 procent goedkoper op 32,78 dollar per vat.