"Lagarde: ambitieuze overheidsmaatregelen nodig tegen coronacrisis"

Je snakt er naar,dat we eindelijk weer eens normaal zullen gaan doen,ik begin zoetjesaan een behoorlijk benauwd kuchje van die hele corona idiotie te krijgen!.

Gisterenavond stond in het financieele dagblad een lezenswaardig verhaal over dit hele spul,een normale griep vergt, afhankelijk van de zwaarte 300-600duizend slachtoffers,dit zusje van het verkoudheidsvirus is wat besmettelijker en aggresiever dan kou,maar vooralsnog wijzen de nuchtere cijfers absoluut niet naar een coronaramp,met mogelijk wel een miljoen of meer slachtoffers.

Natuurlijk heeft oom donald gelijk dat hij zijn superras wil beschermen tegen die israel vijandige europiaantjes!!

25 jaar geleden zagen we rond het hoogwaterdrama,dezelfde gebeurtenissen,zelfs ervaren,aan de dijk opgegroeide bestuurders,joegen de mensen van de veilige dijk de polder in,als er echt iets met de dijk was gebeurd,zouden er door hun schuld duizenden mensen,onnodig verdronken zijn!!

Ook nu zien we dit hoogst achterlijke paniek voetbal,tot op regerings nivo toe,lieve bestuurders,temee sterven er veel mensen aan corona trauma's,in 1929 pleegden veel beleggers zelfmoord,ik zou zeggen,hou de boel maar warm,daar houd corona niet van en eet veel de door de SCHEPPER geschonken vitamine ctjes in boerenkool en spruiten,daar houd corona ook niet van en wat de beurs betreft,nog nooit is het vertoont dat er zoveel 10%+ dividend aandelen zijn;sla zogauw mogelijk toe,het gaat u wel,namens blokland international!!!