Gepubliceerd op | Views: 4.043

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) alleen zijn niet voldoende om een economische crisis als gevolg van het nieuwe coronavirus te bestrijden. Ook overheden moeten hun steentje bijdragen. Dat was de belangrijkste boodschap van Christine Lagarde, president van de ECB, in een toelichting op het nieuwste rentebesluit.

"Overheden en alle andere beleidsmakers worden opgeroepen om tijdig en gericht acties te ondernemen", zei Lagarde. De virusuitbraak is volgens haar op dit moment het grootste risico voor de economie. Lagarde riep Europese overheden op "ambitieuze en gecoördineerde" ingrepen te doen tegen de economische schade van de virusuitbraak. Het gaat om maatregelen als belastingverlichting of hogere publieke uitgaven.

De ECB probeert op zijn beurt de pijn te verzachten met een ruimer opkoopprogramma van obligaties en meer goedkope leningen aan banken, om zo de toegang tot krediet op peil te houden. De ECB-preses benadrukte verder dat beleidsmakers van de centrale bank unaniem instemden met het donderdag gepresenteerde maatregelenpakket. Dat gold dus ook voor het ongemoeid laten van de rentes, terwijl er op financiële markten werd gerekend op een renteverlaging.

Groeivooruitzichten

De centrale bank verlaagde zijn groeivooruitzichten voor de economie van de eurozone in 2020 naar 0,8 procent, tegenover een eerder voorziene 1,1 procent groei. Maar die raming is alweer gedateerd gezien de recente ontwikkelingen, gaf Lagarde toe.

De woorden van Lagarde deden de financiële markten weinig goeds. De pan-Europese aandelenindex STOXX 600 stond op het grootste verlies ooit. Op de obligatiemarkt gingen met name Italiaanse schuldpapieren hard onderuit, nadat Lagarde liet weten dat het niet de taak van de ECB is om de zogeheten 'spread' te verkleinen. De spread is het verschil tussen rendement van verschillende staatsobligaties en laat zien hoe risicovol beleggers die schuldpapieren vinden.

De ECB kondigde overigens ook zelf maatregelen aan tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Om besmettingen te voorkomen, kondigde Lagarde aan de volgende persconferentie na het rentebesluit volledig online te houden.