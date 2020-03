AEX diep in het rood na stilgelegde handel VS en ECB

Je moet t natuurlijk zelf weten maar nu vol in calls (wat ik op verschillende plekken nu lees) vind ik echt levensgevaarlijk. Voor je t weet ben je al je geld kwijt, dat is echt gokken en heeft niets met beleggen te maken. Als je het wilt, koop dan gestaffeld aandelen. Deze crisis is heel anders dan andere, het effect van maatregelen zijn immers heel onzeker. Los van de beurs, we zijn nog lang niet op t dieptepunt van deze virus-uitbraak, kijk naar alle prognoses van deskundigen. NB In USA is vandaag pas de boodschap geland dat het ernstig is en daar komt nog een groot dieptepunt, de beurs met nog minimaal 50% daling zie ik als zeer reeel.