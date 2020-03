AEX diep in het rood na stilgelegde handel VS en ECB

Gepubliceerd op | Views: 15.223 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond donderdagmiddag ruim een uur na de opening van Wall Street diep in het rood. De handel in New York werd al voor de tweede keer deze week automatisch stilgelegd vanwege zeer grote verliezen. Op de handelsvloeren heerst paniek nadat de Verenigde Staten een inreisverbod voor Europeanen afkondigden. Daarnaast reageerden beleggers teleurgesteld op de steunmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB).

De ECB beloofde onder meer zijn opkoopprogramma voor obligaties te verruimen. Ook gaat de centrale bank extra goedkope leningen aan banken verstrekken. De maatregelen moeten een financiële crisis door het nieuwe coronavirus afwenden. De rentetarieven bleven ongemoeid.

De hoofdindex noteerde omstreeks 15.55 uur een min van 8,4 procent op 443,71 punten. Eerder werd even een koersverlies van ruim 10 procent genoteerd. Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot meer dan 9 procent. De beurs in Milaan zakte circa 11 procent. De MidKap in Amsterdam raakte 10 procent kwijt tot 642,82 punten.

Dieprood

Alle 25 fondsen in de AEX stonden diep in het rood. Financiële fondsen als verzekeraars Aegon en NN Group en banken ING en ABN AMRO behoorden tot de grootste verliezers met minnen tot 18 procent. Betaalbedrijf Adyen, dat 5,2 procent daalde, liet de kleinste koersval zien. In de MidKap daalde Eurocommercial Properties bijna 14 procent. De vastgoedexploitant geeft een aantal huurders in Italiaanse winkelcentra uitstel bij betalingen van huur vanwege het coronavirus. Grootste daler bij de middelgrote fondsen was bodemonderzoeker Fugro, met een min van ruim 24 procent.

De nieuwe zet voor de beurscrash kwam vanuit de VS. Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan al het vliegverkeer van Europa naar de Verenigde Staten vanaf vrijdag middernacht (lokale tijd) op te schorten voor een periode van dertig dagen. Met de maatregel wil Trump de verdere verspreiding van het coronavirus in de VS tegengaan.

Air France-KLM

Air France-KLM moest het weer ontgelden. De luchtvaartcombinatie liet weten de impact van het reisverbod te bestuderen en daalde dik 10 procent. Het noodlijdende Norwegian Air zag zo'n 22 procent aan beurswaarde verdwijnen in Oslo. De budgetmaatschappijen easyJet en Ryanair leverden ruim 10 en 5,5 procent in. Lufthansa en IAG kelderden bijna 12 en ruim 11 procent. De Brits-Duitse reisorganisatie TUI zakte ongeveer 20 procent. De Franse hotelgroep Accor en vliegtuigbouwer Airbus verloren 16,5 en 13 procent in Parijs.

De euro was 1,1148 dollar waard tegen 1,1410 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 4,6 procent in prijs tot 31,48 dollar. Brentolie werd 5,7 procent goedkoper op 33,70 dollar per vat.