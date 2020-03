Frankrijk belooft alle benodigde steun aan Air France-KLM

Van de Nederlandse regering nog niets vernomen.



Ik vermoed dat er eigenlijk had moeten staan: "Frankrijk zal er alles aan doen om luchtvaartonderneming Air France te helpen om de huidige problemen als gevolg van het nieuwe coronavirus te doorstaan."



Gelet op de onderhuidse spanningen tussen het Franse en het Nederlandse deel van de onderneming is dit, voor de Fransen, een gelegenheid bij uitstek om "de lastige Nederlanders" voorgoed de mond te snoeren.



De hulp moet ook betaald worden. De makkelijkste weg is om de aandeelhouders een groot deel van het verlies ta laten dragen. Ik verwacht dan ook niet dat dit "nieuws" de koers van AF/KLM in positieve zin zal beïnvloeden.