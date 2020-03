Dramatische beursdag door inreisverbod VS

quote: Jetje1 schreef op 12 maart 2020 12:14:

Over een tijdje wel, eind januari cash gegaan , wachten is op de grote dip als het besef in de vs pas echt binnen komt

Mijn psychologie studie leert me dat u dit schrijft uit frustratie. U bent een typisch voorbeeld. U bent wellicht cash gegaan, maar niet eind januari en dus veel te laat. Ik zou maar gauw terug kopen en dan pak je nu nog wat winstOok even een paracetamol nemen en een dutje doen. Over een jaar kun je natuurlijk ook kopen tegen hogere prijzen.Gewoon nu even diep ademhalen en juist nu in aandelen blijven. Kan natuurlijk nog lager, maar we weten ook allemaal dat als alles achter de rug is de koersen zullen herstellen. Kan even duren, maar dat gebeurd gewoon.Er is geen reden voor frustratie als u rustig blijft en niet mee doet aan de hysterie.