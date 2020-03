Picnic gaat pakketjes DHL ophalen aan huis

Gepubliceerd op | Views: 953

AMSTERDAM (ANP) - Onlinesupermarkt Picnic gaat pakketjes die door DHL bezorgd moeten worden, ophalen bij zijn klanten thuis. Picnic begint daar vanaf 2 april mee in Gouda en Zoetermeer, maakte het bedrijf donderdag bekend.

Door de samenwerking kunnen klanten bijvoorbeeld retourzendingen van webwinkels meegeven aan de Picnic-bezorger. Het is de bedoeling dat de dienst in een later stadium ook in andere plaatsen waar de websupermarkt actief is, wordt aangeboden.

"Onze klanten willen al niet naar die drukke supermarkt, maar het liefst ook niet naar een servicepunt om pakketjes weg te brengen", zegt Michiel Muller, medeoprichter van Picnic. Hij wijst er ook op dat de stadsdistributie duurzamer wordt doordat de elektrische bezorgwagentjes van Picnic steeds meer goederen gaan vervoeren.

Picnic deed eerder experimenten met het ophalen van pakketjes voor webwinkel Wehkamp en bezorgbedrijf Sandd, dat inmiddels onderdeel is van PostNL. Lege batterijen worden meegenomen in alle Nederlandse plaatsen waar Picnic actief is. Ook kunnen inwoners van Houten geleende bibliotheekboeken meegeven aan Picnic-bezorgers.