'Turbulente tijden voor ForFarmers'

AMSTERDAM (AFN) - Veevoerbedrijf ForFarmers maakt turbulente tijden door, met een nieuwe realiteit op zijn markten. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op de cijfers die donderdag naar buiten kwamen.

Volgens KBC wist ForFarmers in de tweede helft van 2019 betere resultaten te behalen, ondanks een verdere volumedaling door moeizame marktomstandigheden in alle landen, met uitzondering van Polen. KBC zegt uit te kijken naar de nieuwe strategie voor de komende jaren die ForFarmers in mei uit de doeken zou gaan doen. KBC heeft een hold-advies voor het bedrijf. Het koersdoel wordt verlaagd naar 6 euro. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 09.35 uur een min van 4,8 procent op 4,98 euro.