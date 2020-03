Luchtvaartaandelen kelderen na inreisverbod VS

Er zitten ook hele goede kanten aan deze MEGA crisis



1. Dit is het einde van het globalisme

2. Dit is het einde van het massa-toerisme

3. Dit is het einde van het fiatgeld systeem

4. Dit is het einde van de 70% lucht in de woningmarkt

5. Corrupte banken zullen omvallen

6. Goed voor het milieu

7. We produceren straks weer in eigen land

8. Als we als land failliet zijn vertrekken 95% van de gelukzoekers weer het land uit

9. We kopen straks alleen nog wat we echt nodig hebben

10. We gaan straks allemaal wonen waar ons werk is

11. We hebben elkaar straks weer nodig in plaats van die zelfstandigheid (val maar dood mentaliteit)

12. Zorgt weer voor een babyboom, veel nieuwe Nederlanders erbij die is de toekomst voor ons werken



We zitten aan het einde van een 100 jarige financiële cyclus



En jongens, het zonnetje schijnt, de lucht was nog nooit zo schoon, de vliegtuigstrepen zijn verdwenen, de bloemetjes komen weer op, de lammetjes worden weer geboren.