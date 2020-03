Hunter Douglas groeit dankzij overnames

Gepubliceerd op | Views: 76

ROTTERDAM (AFN) - Hunter Douglas heeft het afgelopen jaar met een hogere omzet afgesloten. De raambekleder en producent van bouwproducten wist zijn opbrengsten op te voeren met name dankzij overnames in de Verenigde Staten, Europa en Australië. Het bedrijf achter het merk Luxaflex houdt nog een slag om de arm voor de financiële vooruitzichten in het lopende jaar vanwege het nieuwe coronavirus.

De omzet van Hunter Douglas steeg in 2019 tot 3,7 miljard dollar. Dat is een stijging op jaarbasis van 1,4 procent. De groei valt volgens de raambekleder grotendeels toe te schrijven aan de positieve bijdrage uit overnames. Het beursgenoteerde fonds nam vorig jaar onder meer een belang in de Amerikaanse branchegenoot Select Blinds. Ook voegde Hunter Douglas de Belgische producent van zonweringsstoffen Copaco Screenweavers en de Amerikaanse producent van rolgordijnen en jaloezieën 3 Day Blinds aan zijn portefeuille. De volumes bleven vorig jaar nagenoeg gelijk. Verder zaten ongunstige wisselkoerseffecten Hunter Douglas in de weg.

Onder de streep bleef een hoger nettoresultaat over van ruim 277 miljoen dollar. In 2018 was dat nog ongeveer 260 miljoen dollar. Mede dankzij de hogere winst krikt Hunter Douglas zijn dividend voor 2019 op tot 2,10 euro per aandeel van 2 euro een jaar eerder.