'Reisverbod en ECB-besluit domineren beurshandel'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint donderdag naar verwachting met een flink verlies. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk met stevige minnen openen na de zware koersverliezen in Azië en op Wall Street. Alle ogen zijn gericht op de Europese Centrale Bank (ECB) die later op de dag het rentebesluit bekend zal maken. Het Amerikaanse inreisverbod voor Europeanen zal naar verwachting de al zwaar getroffen luchtvaartsector verder onder druk zetten.

ECB-president Christine Lagarde zal bij het rentebesluit naar verwachting met steunmaatregelen komen om de negatieve economische gevolgen van het nieuwe coronavirus te verzachten. Veel economen verwachten dat de centrale bank zijn opkoopprogramma van obligaties zal uitbreiden en mogelijk iets zal sleutelen aan zijn rentetarieven, in navolging van de eerdere verrassende renteverlagingen door de Bank of England en de Federal Reserve.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan al het vliegverkeer van Europa naar de Verenigde Staten vanaf vrijdag middernacht (lokale tijd) op te schorten voor een periode van dertig dagen. Het inreisverbod voor Europeanen is een maatregel om de verdere verspreiding van het coronavirus in de VS tegen te gaan. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM liet weten de impact van het reisverbod te bestuderen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de virusuitbraak inmiddels bestempeld als een pandemie, ofwel een epidemie op wereldwijde schaal.

ForFarmers

Op het Damrak kwam ForFarmers nog met jaarcijfers. Het veevoederbedrijf heeft het 'lastige en turbulente' boekjaar 2019 afgesloten met fors minder winst. In de tweede jaarhelft was volgens de onderneming wel sprake van enig herstel. De AEX-bedrijven Shell en ASML zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. JPMorgan werd negatiever over olie- en gasconcern Shell, terwijl Bernstein het advies voor chipmachinemaker ASML opschroefde.

De Europese beurzen sloten woensdag overwegend lager. De AEX-index daalde 0,1 procent tot 484,16 punten en de MidKap verloor 2,2 procent tot 714,09 punten. Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent. De Londense beurs zakte 1,5 procent. Wall Street ging hard onderuit. De Dow-Jonesindex eindigde 5,9 procent lager op 23.553,22 punten. De brede S&P 500 zakte 4,9 procent en techbeurs Nasdaq verloor 4,7 procent.

De euro was 1,1289 dollar waard tegen 1,1410 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 4 procent in prijs tot 31,65 dollar. Brentolie werd 3,8 procent goedkoper op 34,43 dollar per vat.