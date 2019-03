ACM tikt KPN op de vingers

Is het geen goed idee om de ambtenaren van het ACM te laten verplichten om hun aandeelportefeuilles openbaar te laten maken. In een register bijv.. Deze ambtenaren hebben veel voor informatie mbt boetes e.d. De overheid is al geen goed voorbeeld van zuiverheid. Corruptie is bij menig ambtenaar geen wereldvreemd begrip. Tja,... het is maar een idee ....