ACM legt KPN een boete op

DEN HAAG (AFN) - Autoriteit Consument en Markt (ACM) legt KPN een last onder dwangsom op omdat het telecombedrijf zich niet aan de regels houdt in zijn toeslagen voor het doorzetten van gesprekken van andere mobiele aanbieders. KPN moet 100.000 euro per dag betalen bij verdere overtredingen, met een maximum van een miljoen euro.

KPN rekent volgens de ACM te hoge tarieven voor andere mobiele aanbieders als het zijn netwerk beschikbaar stelt. Dat gebeurt op het moment dat iemand met een andere mobiele aanbieder een KPN-klant belt. KPN zet dan het gesprek door naar het eigen netwerk en brengt daarvoor kosten in rekening bij de betreffende aanbieder. De consumententoezichthouder heeft een maximumtarief vastgesteld voor het doorzetten van gesprekken aan alle mobiele aanbieders. KPN vraagt een extra toeslag boven dit tarief.