nieuwe economie .

Je oudere wagen vermindert dagelijks in waarde .

Is dit niet opgeklopt .

Er zijn propere diezel s en benzine wagens ?en de elektriciteit moet opgewekt worden door ??????

Afval en gevaar batterijen en gevaar met de laadpalen in het verkeer en stoepen .

Ben voor het milieu,maar of dit de oplossing is heb ik de grootste twijfel .