'Beurzen kijken uit naar brexitstemming'

Gepubliceerd op

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent dinsdag waarschijnlijk iets hoger. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met kleine winsten te beginnen. Beleggers verwerken de positieve stemming in New York en Azië en kijken vooral uit naar de nieuwe stemming in het Britse parlement over de brexitdeal van premier Theresa May.

May heeft ,,wettelijk bindende garanties" over de regeling rond de Ierse grens gekregen van de Europese Unie. Met deze toezeggingen hoopt de Britse premier dat ze haar brexitplan alsnog door het Britse Lagerhuis kan loodsen. Als de Britse parlementariërs May's brexitdeal opnieuw verwerpen, mogen zij een dag later stemmen over de vraag of hun land zonder deal uit de EU moet stappen.

Op het Damrak staat Adyen in de schijnwerpers. Een groep aandeelhouders van het betaalbedrijf heeft voor zo'n 1,5 miljard euro aan aandelen in de markt gezet. Dat is gelijk aan een belang van ruim 8 procent. Volgens Adyen behoorden tot de verkopende aandeelhouders geen bestuursleden of werknemers van het bedrijf.

Saxo Bank

Het aandeel KPN zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van LBW schroefden de aanbeveling voor het telecomconcern terug.

Het Deense Saxo Bank lanceerde het eerder aangekondigde overnamebod op onlinebroker BinckBank. Het bod bedraagt 6,35 euro per aandeel, inclusief dividend, in contanten voor BinckBank. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op 424 miljoen euro. In december liet Saxo weten BinckBank over te willen nemen. Het bod wordt unaniem gesteund door de raden van bestuur en commissarissen van BinckBank.

Euro

Batenburg Techniek wil zijn beursnotering beëindigen en heeft daarom een inkoop van alle uitstaande aandelen aangekondigd. De technisch dienstverlener, die al voor meer dan 95 procent in handen is van VP Exploitatie, biedt 46 euro per aandeel inclusief dividend. Het aandeel Batenburg sloot maandag op 45 euro. De voorgenomen einddatum van de notering is 26 april.

De Europese beurzen sloten maandag hoger. De AEX-index steeg 0,9 procent tot 535,38 punten en de MidKap dikte 1,4 procent aan tot 763,53 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,8 procent. Londen steeg 0,4 procent. Ook Wall Street toonde herstel. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 25.650,88 punten. De brede S&P 500 steeg 1,5 procent en technologiebeurs Nasdaq ging 2 procent omhoog.

De euro was 1,1255 dollar waard, tegen 1,1228 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 56,93 dollar. Brent klom 0,2 procent in prijs tot 66,68 dollar per vat.