NSI sluit huurovereenkomsten in Eindhoven

Gepubliceerd op | Views: 518

HOOFDDORP (AFN) - NSI heeft twee langjarige huurovereenkomsten gesloten van in totaal 1000 vierkante meter in het kantoorgebouw aan de Fellenoord 310-370 in het centrum van Eindhoven. Dat maakte het beursgenoteerde vastgoedfonds bekend. Er werden geen financiële details gemeld over de deals.

De tweede verdieping wordt gehuurd door een notarissenbureau en de derde verdieping door een organisatie die actief is met de behandeling van mensen met diabetes. NSI heeft het kantoorgebouw van circa 5000 vierkante meter intern grondig gemoderniseerd en op dit moment wordt de buitenzijde gerenoveerd. Er is nog circa 1350 vierkante meter aan kantoorruimte beschikbaar voor nieuwe huurders.