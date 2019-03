'Blackstone steekt 200 miljoen in Nederland'

Gepubliceerd op | Views: 1.480 | Onderwerpen: Nederland

AMSTERDAM (AFN) - De Amerikaanse investeringsmaatschappij Blackstone steekt 200 miljoen euro in huurpanden in Amsterdam en Rotterdam. Dat schrijft het FD op basis van ingewijden in de vastgoedmarkt.

Blackstone zou via lokale handelaren panden hebben opgekocht. De eerste contracten zijn getekend en de panden worden volgende maand overgedragen, zo stelt de krant.