Saxo lanceert aanbevolen bod op BinckBank

AMSTERDAM/KOPENHAGEN (AFN) - Het Deense Saxo Bank heeft een aanbevolen openbaar overnamebod uitgebracht op onlinebroker BinckBank. Dat laten beide partijen weten in een gezamenlijk persbericht. Het bod bedraagt 6,35 euro per aandeel, inclusief dividend, in contanten voor BinckBank. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op 424 miljoen euro.

In december kondigde Saxo aan BinckBank over te willen nemen. De overname wordt unaniem gesteund door de raden van bestuur en commissarissen van BinckBank. Zij raden de aandeelhouders aan in te stemmen met het bod van Saxo. De ondernemingsraad van BinckBank adviseert onvoorwaardelijk positief.

Volgens de partijen ligt het proces om alle benodigde goedkeuringen van toezichthouders te verkrijgen op koers. De overname wordt naar verwachting in de eerste helft van het derde kwartaal van dit jaar afgerond.