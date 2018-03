Merkel hoopt op deal over importtarieven VS

Met regelmatig beweert Trump dat de EU "very unfair" is jegens de VS. Als er één land is, die unfair is jegens de EU dan is het de VS wel. De VS beboet Europese bedrijven op basis van zelf gemaakte valstrikken en absurde strenge protectionistische regelgeving. Denk aan Volkswagen die voor tientallen miljarden werd belast terwijl de VS decennia lang de grootste vervuiler was van de wereld. Denk aan de monsterboetes voor Europese banken. Denk aan monsterboetes voor BP. Amerikaanse bedrijven betalen nihil omzetbelasting en winstbelasting in de EU.



Het enige wat het kolossale leger aan theekransende politieke excuustrutten in Europa kunnen zeggen, is dat een handelsoorlog in niemand zijn belang is.



Trump, Putin en Xi hebben totaal schijt aan Juncker en zijn harem in Brussel.