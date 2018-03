Uitoefening warrants bij Pharming

Volledig persbericht van Pharming:



SijmendeVries schreef op 12 mrt 2018 om 07:01:



Goedemorgen Pharming-volgers,



Bijgaand de tekst en als bijlage de pdf van het volledige persbericht dat we zonet hebben verspreid n.a.v. de uitgifte van Pharming-aandelen i.v.m. recente uitoefening van warrants. Hiermee zijn thans alle converteerbare obligaties geconverteerd en nu ook bijna alle warrants uitgeoefend.



Met vriendelijke groet,



Sijmen de Vries, CEO Pharming Group N.V.

-------------------------------------------

Nieuwe aandelen Pharming na uitoefening merendeel restant warrants



Warranthouders oefenen zonder contante betaling warrants uit die 9.174.372 aandelen vertegenwoordigen, wat het fully diluted aandelenkapitaal verder verkleint met 2.859.137 aandelen



Medewerkers en management oefenen 3.146.296 opties uit



Leiden, 12 maart 2018: Pharming Group N.V. Pharming Group N.V (de “Onderneming”), (Euronext Amsterdam: PHARM) maakt bekend dat het in de periode van 7 tot 9 maart in totaal 6.315.235 nieuwe aandelen heeft uitgegeven na de uitoefening van warrants die een totaal vertegenwoordigen van 9.174.372 aandelen.



Er blijven nu nog niet uitgeoefende warrants over die in totaal slechts 1.360.035 aandelen vertegenwoordigen, ofwel 0,23% van het geplaatste kapitaal. Dit betekent dat, zoals vorige week aangekondigd als onderdeel van de voorlopige resultaten van 2017, alle converteerbare obligaties zijn geconverteerd en nu ook bijna alle warrants zijn uitgeoefend.



Aangezien de Onderneming bovendien haar eerste open periode had in meer dan een jaar, hebben sommige medewerkers en een lid van de Raad van Bestuur een aantal van hun opties uitgeoefend net vóór hun vervaldatum en hebben zij voor een voldoende bedrag aan verkregen aandelen verkocht om de kosten van uitoefening en belastingen te dekken. Dienovereenkomstig werden 3.146.296 opties uitgeoefend, sommige zonder contante betaling, resulterend in 2.895.296 uitgegeven aandelen om aan deze opties te voldoen.



Het totaal aantal uitgegeven aandelen sinds de aankondiging van het voorlopige jaarresultaat op 7 maart 2018 bedroeg 9.210.531, wat overeenkomt met 1,57% van het geplaatste aandelenkapitaal onmiddellijk voorafgaand aan de uitgiften.



De uitoefening zonder contante betaling van warrants en opties in aandelen vermindert het fully diluted aandelenkapitaal met 3.109.137 aandelen, wat nu staat op 655.758.912.



Dr Sijmen de Vries, Chief Executive Officer van Pharming, zegt in reactie:

"Deze uitoefening van warrants elimineert bijna geheel de volledige overhang op het aandeel, vertegenwoordigd door de financiële instrumenten die nodig waren voor de financiering van de terugkoop van de Noord-Amerikaanse rechten voor RUCONEST® en de daaropvolgende herfinanciering van de oorspronkelijke deal tegen betere voorwaarden, welke leidde tot een aanzienlijke reductie van het toekomstige verwateringsrisico voor aandeelhouders. Pharming is hierdoor nu een sterk groeiende en winstgevende onderneming geworden die een aanzienlijke kasstroom genereert waarmee het kan investeren in een acceleratie van toekomstige groei.”



“Voor 2018 blijven we vertrouwen in het vooruitzicht van een voortgaande toename van de omzet, het genereren van een hoger positief operationeel resultaat en het realiseren van netto-winstgevendheid, waarmee we waarde blijven genereren voor al onze stakeholders.”