Vakbonden KLM roepen Brussel op geen landingsrechten af te nemen

Die zogenaamde nationale trots mag wat kosten. In eerste instantie verorberde de combi AF/KLM 10,4 miljard euro. Daar kwam 4 miljard bij en AF/KLM gaf aan voor nog eens 2 miljard op te willen halen bij investeerders. Voor de snelle rekenaars ...16,4 miljard als ze haar zin krijgt.



Lufthansa heeft in ruil voor 9 miljard aan Duitse overheidssteun (waarvoor de overheid een belang kreeg van 20 %) een deel van haar slots op moeten geven. En nu denkt/hoopt AF/KLM dat dat anders beoordeeld zou gaan worden dan Lufthansa ? En de bonden spreken van oneerlijke voordelen door ongestrafte staatssteun aan maatschappijen zoals Emirates ? Die lui hebben echt boter op hun hoofd.



Het is dat die Fransen zo’n grote bek hebben. De Nederlanders alleen stellen natuurlijk niets voor. Dat zijn natte watjes in de ogen van het “hogere Europa”.





