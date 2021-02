Overnamestrijd G4S kan beslist worden door veiling

LONDEN (ANP/RTR) - De overnamestrijd rond beveiligingsbedrijf G4S lijkt uit te lopen op een veiling. Dit gebeurt als geen van beide bieders, Allied Universal Security Services en GardaWorld, volgende week genoeg steun van de aandeelhouders van G4S heeft vergaard voor zijn overnamebod. Zo'n veiling zou dan nog deze maand plaatsvinden, bepaalde de Britse overnametoezichthouder Takeover Panel.

De strijd rond G4S begon vorig jaar toen het Canadese GardaWorld een bod deed. G4S was niet geïnteresseerd in de avances van dat bedrijf en legde verschillende biedingen naast zich neer. Een bod van het Amerikaanse Allied Universal ter waarde van 3,8 miljard pond, omgerekend zo'n 4,3 miljard euro, accepteerde G4S wel. GardaWorlds hoogste bod bedroeg 3,7 miljard pond.

De aandeelhouders van G4S kunnen kiezen in welk bod zij het meeste zien. Bij hun biedingen hebben de bedrijven een minimum gesteld van het percentage van de aandelen dat ze achter zich willen hebben om de deal door te zetten.

Zowel Allied Universal als GardaWorld is een stuk kleiner dan G4S. Dat bedrijf levert beveiligingsdiensten en verzorgt onder meer in het Verenigd Koninkrijk de bewaking van gevangenissen. Met ruim 530.000 werknemers is de Britse multinational een van de grootste werkgevers ter wereld.

De laatste tijd stootte G4S ook een aantal onderdelen af. Zo verkocht het concern zijn divisie voor waardetransporten in Nederland, om zich hier vooral te richten op beveiligingsdiensten. G4S werd in de voorbije jaren ook geplaagd door schandalen.

De Britse omroep BBC bracht in 2017 met verborgen camera's verbale en fysieke mishandeling aan het licht door G4S-medewerkers die verantwoordelijk waren voor het uitzetten van illegale immigranten. In 2014 betaalde het bedrijf de Britse regering 109 miljoen pond terug, omdat het via fraude een te hoge prijs had gevraagd voor onder meer enkelbanden voor gevangenen.