Topambtenaar Ter Haar onderzoekt ook brievenbusfirma's

Deze materie is een goed voorbeeld hoe hypocriet de Nederlandse politici zijn. Zelf altijd met het beschuldigende vingertje naar andere landen wijzen, maar ondertussen zijn er in Nederland op het adres van trustkantoren tienduizenden brievenbusvennootschappen gevestigd met daarin doorgaands houdster-, financiering- en royalty activiteiten. Rolling Stones, Starbucks, U2, etc, maken er allemaal gebruik van terwijl er 0% economische realiteit met Nederland is, behalve dat Bono af en toe op bezoek mag komen bij Willem Alexander om stiekem te sjansen met Maxima.