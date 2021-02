Shell mag in Londen aangeklaagd worden om milieuschade Nigeria

Ik begrijp niet hoe een rechter in Groot Britannia kan oordelen over wat er gebeurt in Nigeria in het verleden. Met geen mogelijkheid!!!

Als Nigerianen zelf een gaatje boren dan kan Shell dat soms niet verhinderen, dus ook niet de vervuiling. Shell wil toch zelf niet dat er gaten in de pijpleiding geboord worden?

Maar er moet tegen multinationals geschopt worden want die zijn uit te melken. Dat is de mode tegenwoordig. Niet de arme mensen die de gaten boren. Daar valt niks te halen, maar zijn wel de schuldige.

Ah, ah, in wat voor wereld leven wij toch?