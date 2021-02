Ouderenorganisaties dringen aan op onderzoekscommissie pensioenen

DEN HAAG (ANP) - Een onafhankelijke commissie moet onderzoek doen naar het 'evenwicht' tussen generaties bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Met die oproep komen ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en Koepel Gepensioneerden in hun reactie op het voorgelegde wetsvoorstel voor de aankomende pensioenhervormingen.

Ze lezen in de plannen van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken op veel plaatsen het begrip ‘evenwicht’ tussen generaties. Maar dat begrip blijkt volgens hen in praktijk tot veel discussies te leiden. "Iedereen geeft een eigen invulling aan ‘evenwicht’, waardoor het de facto een inhoudsloos begrip dreigt te worden."

De ouderen willen graag af van de 'onevenwichtigheden' van het huidige pensioenstelsel, waarin veel pensioenuitkeringen al jaren niet zijn verhoogd en kortingsdreigingen telkens in de lucht hangen. De commissie die de problematiek volgens hen moet onderzoeken zou breed samengesteld moeten zijn en met een bindend advies moeten kunnen komen.

Over de grootscheepse hervormingen werd vorig jaar al het pensioenakkoord gesloten. Maar alles moet nog wel in wetgeving worden omgezet en daar komt ook nog veel bij kijken. Het kabinet wilde betrokken partijen afgelopen tijd de kans geven om te reageren op de plannen. Met deze reacties zal het wetsvoorstel worden verbeterd zodat de wet per 2022 kan ingaan. Daarna hebben vakbonden, werkgevers en de fondsen nog tot 2026 om voorbereidingen te treffen voor ze helemaal over moeten naar het nieuwe stelsel.

De pensioenfondsen lieten donderdag al weten dat ze nog veel belemmerende regels zien. Dat moet nog opgelost worden, benadrukte de Pensioenfederatie. En de Vakcentrale voor Professionals (VCP) miste nog doorrekeningen, waarmee het voor mensen duidelijker wordt wat het overgaan naar een nieuw pensioenstelsel nu echt voor hen gaat betekenen.

Vakbonden CNV en FNV benadrukten in hun commentaar vooral dat alle betrokken partijen haast moeten maken, zodat het perspectief op een beter pensioen voor miljoenen Nederlanders niet verder wegschuift. Ze vrezen dat door een vertraging aan het adres van Koolmees, die pas na de zomer het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wil sturen, de invoering per 1 januari 2022 in gevaar komt.