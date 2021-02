Havens van Antwerpen en Zeebrugge gaan samen

ANTWERPEN (ANP) - De havens van Antwerpen en Zeebrugge gaan fuseren. Daarover zijn de stadsbesturen van Antwerpen en Brugge het eens geworden.

De Belgische steden werkten al een paar jaar aan het samengaan van hun havens. Ze zouden elkaar goed aanvullen, maakten ze uit onderzoek op. Zo is Zeebrugge een belangrijk knooppunt voor het verschepen van auto's en vloeibaar aardgas en is Antwerpen dat voor chemicaliën. Bovendien zouden de havens samen sterker staan in de overgang naar een digitale en groene economie.

Samen zullen de havens van Antwerpen, de op een na grootste van Europa, en Zeebrugge jaarlijks ongeveer 278 miljoen ton aan goederen kunnen verwerken. Dat is nog altijd een stuk minder dan die van Rotterdam, die in 2019 bijna 470 miljoen ton oversloeg.

De huidige baas van de Antwerpse haven krijgt volgens Belgische media straks de leiding over de fusiehaven, die Port of Antwerp-Bruges gaat heten.