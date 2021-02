Sanofi brengt bod uit op biotechnoloog Kiadis Pharma

AMSTERDAM (ANP) - De Franse farmaceut Sanofi wil biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma voor 308 miljoen euro overnemen. Al langer was bekend dat Sanofi een bod op Kiadis in de maak had. Eind vorig jaar vroeg het bedrijf al toestemming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Volgens Sanofi bieden zowel het platform als de pijplijn van Kiadis een goede aanvulling op de bestaande activiteiten van Sanofi zelf. Kiadis houdt zich onder meer bezig met onderzoeken naar medicijnen voor verschillende vormen van leukemie, een vorm van kanker in witte bloedcellen. Daarvoor ontwikkelt Kiadis medicijnen met zogeheten Natural Killer-cellen. Dat zijn grote witte bloedlichamen die de eerste verdedigingslinie in het menselijk afweersysteem vormen tegen kankercellen en infecties.

John Reed, voor Sanofi wereldwijd verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling, zei eerder dat het celtechnologieplatform van Kiadis een brede toepassing zal hebben tegen bloedkanker en vaste tumoren. Er zullen voordelen te behalen zijn met de opkomende immuno-oncologiepijplijn van Sanofi, zo denkt hij.

Het bestuur van Kiadis staat achter het bod en beveelt het aan. Ruim een derde van de uitstaande aandelen is inmiddels toegezegd. Bij aanmelding van 95 procent van de stukken wordt het bod gestand gedaan. Deze drempel wordt mogelijk nog verlaagd naar 80 procent. De aanmeldingstermijn loopt van 15 februari tot 12 april.