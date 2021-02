Loket coronasteun maandag open, maar nog niet voor iedereen

DEN HAAG (ANP) - Vanaf maandagmiddag kunnen bedrijven de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het eerste kwartaal. Maar de ondernemers voor wie de regeling is uitgebreid, zoals grotere bedrijven en juist bedrijven met lagere vaste lasten, kunnen nog niet terecht bij het loket. De beloofde uitbreiding van de regeling laat nog even op zich wachten. Wanneer deze wel is doorgevoerd, is nog niet bekend.

Dat maakt het ministerie van Economische Zaken bekend. Door de coronamaatregelen hebben veel bedrijven hun deuren moeten sluiten, of kunnen ze maar een fractie van hun gewoonlijke omzet draaien. Als ze meer dan 30 procent van hun omzet verliezen, krijgen ze een fors deel van hun vaste lasten vergoed, zoals de huur en het internetabonnement.

Alleen bedrijven die ook in aanmerking kwamen voor de oude TVL kunnen voorlopig bij het nieuwe loket terecht. De nieuwe TVL kent een veel hoger subsidiepercentage, maar dit is nog niet verwerkt. Bedrijven die nu aankloppen voor de subsidie, krijgen eerst een voorschot van het oude subsidiepercentage en later een nabetaling, zodat de subsidie uiteindelijk wel onder de meest gunstige voorwaarden wordt verstrekt.

De Kamer dwong het kabinet om ook heel kleine bedrijven mee te nemen. Waar eerst bedrijven van de TVL gebruik konden maken als ze per kwartaal 3000 euro aan vaste lasten kwijt zijn, komen nu ook ondernemers in aanmerking met minstens 1500 euro aan vaste lasten per drie maanden. Het idee is dat daarmee ook bijvoorbeeld de nagelsalons en de buurtwinkels er aanspraak op kunnen maken.

De regeling was in eerste instantie vooral gericht op middelgrote bedrijven. Maar ook het maximum van 250 werknemers wordt losgelaten. Daardoor komen ook grotere bedrijven in aanmerking.

Al deze aanpassingen moeten nog verwerkt worden in de systemen en moeten nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie, die dit soort regelingen controleert op eventuele ongeoorloofde staatssteun.