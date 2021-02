ING en Flow Traders stijgen op Damrak na sterke resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse aandelenbeurs werden de resultaten van het financiële concern ING en beursintermediair Flow Traders vrijdag goed ontvangen. ING zag de winst in coronajaar 2020 halveren, maar presteerde in het vierde kwartaal beter dan verwacht. Flow Traders profiteerde flink van de grote koersbewegingen op de beurzen door de coronacrisis. De Europese beursgraadmeters lieten vrijdagochtend een gemengd beeld zien.

ING (plus 4,9 procent) was koploper bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Volgens de bank drukten de pandemie en de strenge lockdownmaatregelen met name op de vraag naar leningen, zowel bij consumenten als bedrijven. Ook moest er veel geld apart gezet worden voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald. Analisten van Morgan Stanley spraken van solide resultaten van ING. Ook het vooruitzicht dat de bank mogelijk later dit jaar meer dividend zal uitkeren viel goed bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 668,96 punten, mede dankzij de koerswinst van ING. De MidKap klom 0,2 procent tot 1004,88 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5 procent. Londen daalde een fractie. De Britse economie kromp vorig jaar met bijna 10 procent door de coronacrisis. Dat was de grootste terugval sinds de ijskoude winter in 1709.

Winst voor flitshandelaar

Bij de middelgrote bedrijven steeg Flow Traders ruim 8 procent. De zogenoemde flitshandelaar, die gebruik maakt van supersnelle computers en slimme software, profiteerde in 2020 volop van de grote onrust op de aandelenmarkten. Door de pandemie werden veel meer aandelen verhandeld en boekte het bedrijf daardoor flink meer winst. Financieel dienstverlener Intertrust deed het minder goed en sloot de rij met een verlies van 7,7 procent, na tegenvallende resultaten.

Wereldhave klom 4,7 procent. De eigenaar van veel winkelvastgoed zag de huurinkomsten in 2020 flink dalen en wil zich meer gaan richten op de woningmarkt. Daarbij worden onder meer verouderde winkelruimten tot woningen omgebouwd. Heijmans won 1,4 procent. De bouwer boekte afgelopen jaar meer winst, ondanks de coronacrisis. Ook voor 2021 blijft Heijmans positief vanwege de grote vraag naar woningen en de vooruitzichten voor onderhoud aan tunnels en bruggen.

De euro was 1,2109 dollar waard, tegen 1,2126 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 57,73 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 60,66 dollar.