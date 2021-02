Basic-Fit haalt 150 euro miljoen op om crisis te doorstaan

Dit is toch 1 van de meest verbazingwekkende fondsen.



Basicfit wordt praktisch stilgelegd door de crisis en wordt enorm geraakt.



Allereerst zegt de CEO vorig jaar dat er geen uitgifte van aandelen komt, De koers van het aandeel stijgt, en meteen wordt een bericht in de markt gezet dat er een prive uitgifte van aandelen plaats gevonden heeft. de ceo kan wel kopen in de uitgifte, maar de zittende aandeelhouder niet. Mijn inziens was de uitspraak dat geen emissie zou gaan komen bedrog.



En dan het kapitaal dat opgehaald was, dat zou meer dan genoeg zijn. Er was geen cent extra meer nodig.



En wat lezen we nu... Uit “voorzorg” is er een krediet van 150 miljoen nodig?!



En het ging toch zo goed? -10% van het klantenbestand is nogal wat!



Ik vind dat het bestuur van BFIT de asndeelhouder bedriegt! Meneer de CEO zorgt wel voor zichzelf en dat hij geen verwatering heeft... Maar de normale aandeelhouder?! Die knijpt hij uit en informeert ie met valse informatie!