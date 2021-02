Winkelvastgoedfonds Wereldhave zet nog meer in op woningen

quote: DeZwarteRidder schreef op 12 februari 2021 13:41:

[...]

Alle woningbouwplannen worden tegenwoordig binnen recordtijd goedgekeurd.

[...]Alle woningbouwplannen worden tegenwoordig binnen recordtijd goedgekeurd.

Was het maar zo! Als je een complexe opgave in een binnenstad hebt (woningen bouwen op of boven een bestaand winkelgebied) dan ben je juist wel een flink aantal jaar bezig. Het is iets heel anders dan een flatje bouwen aan de rand van een nieuwe Vinex-wijk.De plannen die Wereldhave nu maakt zijn gebaseerd op de huidige situatie op de woningmarkt. Als de prijzen op de woningmarkt gaan dalen terwijl zij met hun complexe plannen bezig zijn, dan loopt het verdienmodel al snel van je weg.Die woningbouwplannen zijn wat mij betreft een bliksemafleider, net als due LifeCyclepraatjes. Hoe weer mooie verhaaltjes hoe beter je moet opletten.