CBS: iets meer faillissementen in januari

DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in januari licht opgelopen ten opzichte van december, maar het niveau blijft laag. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het om een toename van slechts vier bankroeten.

Door de coronasteun van de overheid blijven vooralsnog veel bedrijven overeind, ook bedrijven die onder normale omstandigheden eigenlijk niet levensvatbaar zouden zijn. Het kabinet nam deze ontwikkeling bij het toekennen van de steun voor lief.

In totaal werden er 142 bedrijven failliet verklaard. Maar het statistiekbureau benadrukt dat de cijfers wel zijn gecorrigeerd voor de zittingsdagen van rechtbanken. Veel rechtbanken doen faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week, doorgaans de dinsdag. De ene maand telt daardoor meer van deze zittingsdagen dan de andere. Ook zijn eenmanszaken niet meegenomen in de gegevens.

De handel werd het zwaarst geraakt. Daar waren 33 faillissementen, maar 9 minder dan in december. In die maand was het aantal faillissementen nog het laagst sinds januari 1991.

In vrijwel alle bedrijfstakken gingen bedrijven failliet. In de sector vervoer en opslag werden in januari volgens het CBS relatief gezien de meeste faillissementen uitgesproken. In december gingen daar 11 bedrijven over de kop, in januari 9. Door de coronacrisis werd er veel minder gereisd vanwege reisbeperkingen.